Convidados para o programa "Apito Final", da "Band", apresentado pelo Craque Neto, Cléber Machado e Vanderlei Luxemburgo discutiram ao vivo sobre a relação do treinador com os jornalistas. O debate começou quando o técnico do Corinthians falou sobre o incômodo que tem com perguntas de comentaristas direcionadas ao treinador e não ao jogo.