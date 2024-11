Conor McGregor, campeão do UFC, perde processo por acusação de estupro

O lutador de artes marciais Conor McGregor foi considerado culpado por estupro em um júri civil, na Irlanda. Por se tratar de um processo civil, o atleta não pode ser condenado criminalmente, mas ele pagará uma multa à Nikita Hand. O processo civil movido pela mulher foi julgado, nesta sexta-feira (22), em um tribunal de Dublin. O campeão do UFC deverá pagar uma indenização no valor de 250 mil euros, cerca de R$ 1,5 milhão na cotação atual.

Nikita acusou McGregor e James Lawrence, amigo do lutador, de terem abusado sexualmente dela em 9 de dezembro de 2018. O tribunal ouviu todas as alegações, de ambas as partes, durante duas semanas e chegou ao veredito, após mais de seis horas de sessão nesta sexta-feira.

A paramédica Eithne Scully, que teria atendido Hand após o suposto estupro, corroborou que a mulher estava bastante machucada. Além disso, a BBC informou que a profissional disse que "nunca viu alguém tão machucado, com essa intensidade de hematomas".

McGregor nega as acusações

Assim como James Lawrence, Conor McGregor negou todas as acusações. De acordo com a defesa do lutador, ele teria feito "sexo totalmente consensual" com Nikita. Ele ainda afirmou que não causou hematomas à mulher.

Entenda o caso

Segundo o advogado de Hand, John Gordon, McGregor teria ido buscar a mulher e uma amiga após uma festa de Natal, realizada no dia 8 de dezembro. A mulher teria ingerido álcool e cocaína durante a festa até decidir entrar em contato com o lutador — ela e o campeão do UFC já se conheciam por terem amigos em comum e mantinham contato. O lutador, junto de James Lawrence, teria levado Nikita e uma amiga para a cobertura de um hotel.

Já no local, McGregor teria levado a mulher para o quarto, onde ela se recusou a ter relações sexuais com ele. Neste momento, o campeão do UFC teria a prendido na cama e forçado a relação entre eles. Nikita teria tentado resistir e se defender, mas não conseguiu se desvencilhar da situação.

Carreira de McGregor no UFC

O auge da carreira de Conor McGregor aconteceu no UFC 194, em Las Vegas. No evento, o irlandês venceu o brasileiro José Aldo e conquistou o cinturão dos pesos-penas do UFC. A vitória deu fim a um reinado de cinco anos de Aldo como campeão da categoria.

O lutador ainda se aventurou no boxe, onde encarou Floyd Mayweather. Apesar do enorme apelo publicitário, McGregor foi nocauteado pelo multicampeão no 10º round.