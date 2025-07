Como será a cobertura da CazéTV nos jogos de Palmeiras e Fluminense?

Palmeiras e Fluminense entram em campo na próxima sexta-feira (4), para buscar uma vaga tão sonhada na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa. A equipe da CazéTV, que vai transmitir as decisões, montou um esquema especial para os duelos, e o Lance! te conta tudo.

A CazéTV abre live às 8h da manhã para que os torcedores mais ansiosos revejam os jogos de Palmeiras e de Fluminense na Copa.

Ao meio-dia, tem o CaféTV, marcando a abertura da programação ao vivo. Às 13h, começa o “Esquenta Tricolor”, um evento que vai reunir torcedores, ex-jogadores, famosos e anônimos que têm em comum a paixão e a confiança no Fluminense. São três horas de pré-jogo, já com um time direto dos Estados Unidos, acompanhando o time e a torcida que assistirá a partida do estádio. Thiago Neves, Bruna Deltry, Day Natale, Caio Ricard, Gugu Tricolor e Diogo Defante estarão com as emoções, os bastidores e a partida entre Fluminense x Al Hilal. Nos estúdios, Luisinho vai narrar a partida ao lado de Casimiro, Gum e Donan. Às 18h, como já é tradição, termina o jogo e começa o CopaZona.

Fluminense x Al-Hilal

Às 16h (Brasília), o Tricolor das Laranjeiras enfrenta o Al Hilal, da Arábia Saudita. O Fluminense venceu a Inter de Milão, por 2 a 0, e o Al Hilal bateu o Manchester City por 4 a 3, com direito à prorrogação.

Os torcedores palmeirenses também terão um esquenta de três horas, à altura da expectativa pela partida contra o Chelsea, que também vale uma vaga tão sonhada para a semifinal da competição. Dos Estados Unidos, estarão na cobertura Djalminha, João Barreto, Guilherme Beltrão, Papi Coisa Linda e Alan Fala Porco. A narração estará por conta de Raony Pacheco, com Casimiro, Galeano e Rafael Oliveira.

Palmeiras x Chelsea

O duelo entre Chelsea e Palmeiras, que vale a vida dos clubes no Mundial de Clubes da Fifa, acontecerá às 22h (Brasília), e também contará com transmissões da Globo e CazéTV.