Como Neymar se tornou presidente da FURIA, time finalista da Kings League?

Neymar foi anunciado como presidente da FURIA na Kings League Brasil em fevereiro deste ano. O jogador compartilha a presidência da equipe com Cris Guedes, sócio-fundador da organização e amigo de infância. No entanto, o cargo é simbólico, com o camisa 10 do Santos atuando como embaixador da equipe. Além disso, pode participar de ações promocionais durante os jogos, como a cobrança do “pênalti do presidente”, uma das regras inovadoras da competição.

Mais do que uma estrela do futebol, Neymar representa, nesse cenário, a união entre esporte e entretenimento. A parceria não só engajou a base de fãs do jogador, como também posicionou a equipe como protagonista dentro e fora dos gramados da Kings League Brasil.

Em entrevista à ESPN, Cris Guedes revelou os bastidores de como Neymar foi de mero "entusiasta" do torneio a efetivamente presidente da FURIA.

- Esse namoro vem desde quando ele jogava no PSG. Começamos a consumir Kings League e falávamos 'acho que esse negócio daria certo no Brasil'. Todo final de semana a gente via após os jogos dele, via o Agüero, o Ronaldinho fez uma aparição lá, e a gente pensava 'a gente precisa disso no Brasil'. Passou um ano, o Piqué fez o convite para o Neymar ser presidente de um time no Mundial de Clubes, o Neymar não pôde junto a questões contratuais com o Al Hilal e falou: 'tenho os meus amigos da FURIA, será que pode ter uma organização?'. O Piqué não hesitou, já sabia da gente, tínhamos um relacionamento, a FURIA já tem a sua notoriedade no Brasil e no mundo, e ele falou 'Ney, se você quiser, vamos embora - disse.

Cris Guedes ainda detalhou o início das conversas sobre o projeto de ambos dividirem a presidência da FURIA. Segundo o influenciador, não faria sentido Neymar entrar para o time e não ser um dos líderes.

- O Ney deu a oportunidade para a gente e a partir dali falou 'Cris, você é o presidente, você toca da forma que quiser junto à Furia'. Porque o presidente é diferente, não é aquele presidente (tipo) Florentino Pérez, Marcelo Teixeira, é um presidente que faz parte do entretenimento. O presidente bate pênalti e tal, e eu falei: 'Ney, também não faz sentido você não ser presidente, você é o dono do projeto, trouxe ele para a gente, a gente namorou junto o projeto'. Por questões contratuais não deu, ele virou o nosso presidente de honra, com aquela nomenclatura, e logo depois que começaram a ter esses rumores de que ou ele ficava no Al Hilal ou vinha para o Santos, já tinha plantado a sementinha. Então sempre que dava um espacinho, eu falava 'e aí, Ney? Será que agora dá para virar presidente? Vindo para o Brasil fica mais fácil - contou.

Segundo Cris, o acordo surgiu logo após o retorno de Neymar ao Santos, que ocorreu no final de janeiro deste ano. O influenciador também reiterou a honra de trabalhar ao lado de um dos principais jogadores da história do futebol brasileiro.

- Estava muito bem encaminhado junto ao estafe dele, ao pai dele, que se surgisse alguma oportunidade, ele poderia entrar com a gente como presidente, e deu certo. É uma honra, é um sonho que eu estou vivendo. O meu sonho era ser jogador de futebol, estou conseguindo alcançar alguns sonhos depois que surgiu a Kings League, e agora estar sentado em uma cadeira de presidência ao lado do Neymar é aquela cerejinha que faltava do bolo. É sonho que estamos vivendo junto do Ney agora - encerrou.

O que é a Kings League?

A Kings League é uma competição de 12 times, que se enfrentam entre si. Os oito melhores avançam e disputam os playoffs, até dois times chegarem à final. Cada equipe tem como principal jogador um ex-atleta famoso ou um influenciador, geralmente do cenário de esports ou futebol.

Desde sua criação, o torneio respondeu à demanda por um formato de futebol mais curto e emocionante. A competição conquistou rapidamente o apoio de influenciadores e fãs, misturando esporte e entretenimento. O formato foi idealizado pelo ex-jogador espanhol Gerard Piqué.