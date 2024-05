Polêmica? Ex-árbitra analisa lances de possíveis pênaltis para o Flamengo contra o Palestino

Flamengo perdeu para o Palestino na Libertadores (Foto: Javier TORRES/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 22:52 • Rio de Janeiro (RJ)

A comentarista de arbitragem Renata Ruel, da ESPN, analisou lances de possíveis pênaltis para o Flamengo contra o Palestino-CHI, na Libertadores. Aos 13 minutos, o VAR analisou um possível toque no braço do defensor do time chileno na área, assim como na jogada aos 31'.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Pelas imagens que temos aqui, a minha sensação é que bate no corpo e sai, não toca no braço. Se pega no braço, aí você pode falar em penalidade. Mas é uma demora gigantesca, absurda, para decidir um lance desse - disse Renata Ruel, sobre a jogada aos 13 minutos de jogo.

- Esse lance é bem mais discutível. O outro, pega no abdômen. Esse pega no braço, mas o árbitro na hora já fez o gesto, que os braços estavam encolhidos. Ele não amplia o espaço corporal, ele tenta diminuir o espaço corporal. No entendimento deles, não foi pênalti - comentou a ex-árbitra, sobre o lance aos 31'.

➡️Faça as suas apostas na Libertadores 2024: quem será o campeão? Vem pro Lance! Betting!

O Rubro-Negro perdeu mais um jogo na temporada, o terceiro em duas semanas. Antes também havia sido derrotado por Bolívar-BOL, na Libertadores, e Botafogo, pelo Brasileirão. A equipe de Tite também soma empates recentes contra Red Bull Bragantino e Palmeiras.