Comercial na final da Libertadores enlouquece web: 'Genial demais'

A bola vai rolar para a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, na tarde deste sábado (29), e um comercial da Amstel deixou os torcedores enlouquecidos nas redes sociais. A partida irá definir o primeiro brasileiro tetra-campeão da competição.

Na transmissão da Globo para a final da Libertadores, a Amstel recriou um comercial da Amanco que marcou gerações. No vídeo, os encanadores brasileiros comemoram que vão igualar o número de Libertadores dos times argentinos.

Nas redes sociais, os torcedores ficaram enlouquecidos com o comercial da Amstel antes da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. Veja o vídeo e os comentários abaixo:

Revanche entre Palmeiras e Flamengo na Libertadores

Em 2021, Palmeiras e Flamengo decidiram a Libertadores, em Montevidéu, no Uruguai. Na ocasião, o Alviverde venceu o Rubro-Negro por 2 a 1, no estádio Centenário. No tempo normal, Raphael Veiga abriu o placar, na etapa inicial, e Gabigol deixou tudo igual no segundo tempo. Na prorrogação, após um erro de Andreas Pereira, Deyverson marcou e deu o título ao time paulista.

Os dois clubes tem se dividido pelos títulos da Libertadores nos últimos anos. Em 2019, o Flamengo venceu o torneio , no ano seguinte, o Palmeiras ergueu a taça. Após o título de 2021 do Alviverde, o Rubro-Negro conquistou a taça novamente, em 2022. No Brasileirão e Copa do Brasil, os dois também tem somado taças nas últimas temporadas.

Depois da final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro lidera a competição com 75 pontos, seguido do Verdão com 70. O time de Filipe de Luís ainda enfrenta Ceará (C) e Mirassol (F). Os comandados de Abel Ferreira vão encarar Atlético-MG (F) e Ceará (F).