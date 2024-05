Jornalista questiona identificação de Cássio com torcida do Corinthians: ‘Faltou algo’

Cássio anunciou saída do Corinthians no último sábado (18) (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/05/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

Multicampeão pelo Corinthians, o goleiro Cássio se despediu do clube no último sábado (18), em coletiva de imprensa no CT Joaquim Grava. Comentarista da ESPN, o jornalista Breiller Pires questionou a identificação do jogador com a torcida do time paulista.

- Às vezes eu tenho a impressão que o Cássio não criou uma identificação com a torcida do Corinthians proporcional ao tamanho que ele tem no clube, aos títulos, a tudo que representa o Cássio no Corinthians - começou o jornalista da ESPN.

- Quando a gente observa um ídolo como ele, com tudo que ele já fez sendo questionado da forma como foi, até ameaçado, com cobrança desproporcional, é sinal de que faltou algo. E aí não digo nem da parte do Cássio, vai muito de personalidade, de como encara a cobrança - completou.

Segundo apuração do Lance!, Cássio acertou com o Cruzeiro pelas próximas três temporadas. Aos 36 anos, o goleiro é um dos maiores ídolos da história do Corinthians, tendo conquistado Campeonato Brasileiro, Libertadores, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana e Paulistão.