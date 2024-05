Comentário de esposa de jogador brasileiro ‘entrega’ destino de Cássio; confira

Cássio se despediu do Corinthians neste sábado (18), em coletiva de imprensa (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/05/2024 - 19:40 • São Paulo (SP)

Um comentário da esposa do meia Mateus Vital, do Cruzeiro, 'entregou' o acerto de Cássio com o clube mineiro. Stefhany Oliveira respondeu uma publicação de Janara Sackl, esposa do goleiro, desejando boas-vindas à Raposa, e o comentário foi curtido pela mulher do ex-jogador do Corinthians.

Na coletiva de imprensa deste sábado (18), no CT Joaquim Grava, Cássio se despediu do Corinthians, mas evitou cravar o acerto com o Cruzeiro. Segundo apuração do Lance!, o goleiro de 36 anos já fechou com o clube mineiro pelas próximas três temporadas e o anúncio será feito em breve.

- Até julho eu vou treinar (risos). Não é confirmado, mas semana que vem eu devo me apresentar ao novo clube, seguir o meu caminho. Não tenho a menor dúvida que vou me adaptar rápido e ter sucesso onde eu for. Tenho convicção do meu trabalho e do que posso alcançar - disse Cássio.

Cássio é um dos maiores ídolos da história do Corinthians, tendo conquistado Campeonato Brasileiro, Libertadores, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana e Paulistão. Antes do clube paulista, o jogador também defendeu PSV-HOL, Sparta Roterdã-HOL e Grêmio, onde foi revelado.