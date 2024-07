Comentarista detona decisão do elenco do Corinthians após derrota: ‘Covardia’

Jornalista criticou atitude do elenco do Corinthians após derrota (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 08:00 • São Paulo (SP)

Uma atitude do elenco do Corinthians revoltou o jornalista Maurício Borges, o Mano, após o jogo contra o Palmeiras. No programa "Arena SBT", o comentarista criticou a presença somente dos jovens Léo Maná e Matheus Donelli para entrevistas na zona mista do Allianz Parque depois da derrota para o rival.

- Queria dar uma pancada aqui, mostrando porque o Corinthians está nesse patamar ridículo, é uma zona. É uma covardia um elenco que tem uma série de jogadores experientes… Inclusive, quem deveria dar a cara à tapa são Gustavo Henrique e Yuri Alberto. Vocês do elenco do Corinthians são covardes - começou.

- Depois de uma derrota para o Palmeiras, colocarem dois garotos para se pronunciarem. Isso é uma vergonha. Vocês deveriam ter vergonha de estar no Corinthians. Vocês, jogadores experientes que estão aí, deveriam chamar essa responsabilidade e falar com o torcedor. Time frouxo - completou Mano.

O Palmeiras venceu o Corinthians por 2 a 0 e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos, um a menos que o Flamengo. O Alvinegro, por sua vez, segue na 19ª colocação, com apenas nove pontos, à frente apenas do Fluminense, que tem seis.