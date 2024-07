Benja diz que Corinthians ‘tem a cara do fracasso’ e crava destino de António Oliveira

Palmeiras e Corinthians se enfrentaram pelo Brasileirão (Foto: Reprodução/SBT)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/07/2024 - 22:39 • São Paulo (SP)

A atuação do Corinthians contra o Palmeiras não agradou nem um pouco o apresentador Benjamin Back. Com um desempenho apagado, o Timão não foi poupado por Benja, que fez questão de criticar o time em sua rede social pessoal. Confira o que ele disse:

- Nem o mais fanático dos torcedores do Corinthians sabia que dava pra ganhar do Palmeiras hoje. E o Palmeiras teve o Rafael Veiga expulso quando já estava 2 a 0. Mas se o Palmeiras tivesse entrado com dez logo no primeiro tempo, também teria ganho do Corinthians tranquilamente. Com dez, acho que até com nove teria ganho. Primeiro tempo foi muito ruim. Segundo tempo o Palmeiras jogou só um pouquinho melhor. Não precisou mais jogar um pouquinho melhor pra ganhar desse time do Corinthians que é muito ruim, muito fraco.

- Não sei se o António Oliveira já caiu enquanto eu gravo os sessenta e cinco segundos do Benjamin, mas ele vai cair entre hoje e amanhã. E agora é isso, o Corinthians vai para o desespero. Vai trocar de treinador agora, vai trazer mais um monte de jogadores ruins. E o Augusto Mello vai falar que semana que vem tudo vai mudar. E o Corinthians vai precisar rezar muito pra não cair, mas muito - completou