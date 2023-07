A cantora Anitta visitou o Barcelona e recebeu uma camisa do clube personalizada com o seu nome e o número 3, o seu favorito. A brasileira conheceu quatro jogadores do elenco catalão: o brasileiro Raphinha e os espanhóis Balde, Pedri e Gavi. A ação fez parte de uma parceria do Barça com a plataforma digital de música que o patrocina. Assista ao momento acima.