A locutora Renata Silveira comandou a exibição do duelo entre Brasil e Panamá, com comentários de Ana Thaís Matos e Caio Ribeiro. Diferentemente do que aconteceu na Copa do Mundo masculina, realizada no Qatar, os narradores e comentaristas transmitiram a partida de um estúdio no Brasil. No torneio do ano passado, parte da equipe também ficou em solo brasileiro, mas os principais nomes viajaram ao país-sede, como Galvão Bueno, Luís Roberto, Caio Ribeiro e Ana Thaís.