Antes de cobrar o escanteio que resultou no gol olímpico de Neymar no duelo entre Santos e Inter de Limeira, o camisa 10 "discutiu" direto do gramado com a torcida adversária. Torcedores da Inter de Limeira vaiaram Neymar enquanto ele se dirigia para a cobrança e ele respondeu "incentivando" as vaias. Após marcar o gol, o craque se aproximou da torcida adversária e provocou. Veja;

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

➡️ Carnaval no Rio com Belo, Ferrugem, Cabelinho e muito mais! Clique aqui e garanta 20% de desconto no Camarote Arpoador com o cupom LANCE20!

Com a vitória parcial de 3 x 0, dois gols de Tiquinho Soares e um de Neymar, o Santos vai chegando aos 18 pontos e garante classificação para a fase final do Campeonato Paulista. Dependendo dos resultados, o clube pode superar São Paulo e Mirassol e terminar com a quinta melhor campanha geral. Isso também poderia ser decisivo para garantir o mando de campo em uma eventual semifinal.

continua após a publicidade

➡️ Neymar faz gol olímpico pelo Santos e leva web à loucura; veja o vídeo