Comentarista de arbitragem detona Marcelo de Lima Henrique: ‘Só podia ser’

Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Marcelo de Lima Henrique foi criticado pela ex-árbitra Renata Ruel por conta da atuação em Corinthians x Grêmio, no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. A comentarista da ESPN cornetou o árbitro pela revisão do lance que culminou na expulsão de Raniele, no segundo tempo.

- Só podia ser o Marcelo de Lima Henrique para precisar do VAR em um lance claro como esse de expulsão. É tão claro que o Raniele aceita o cartão vermelho sem questionar. Héber, Vuaden, 'Van Diesel' e outros pararam, mas a CBF segue com o Marcelo na escala - disparou Renata.

Aos oito minutos da etapa final, Raniele acertou a sola da chuteira no joelho de Mathias Villasanti e foi expulso por Marcelo de Lima Henrique após revisão no VAR. Nas redes sociais, o meia do Corinthians reconheceu o erro e pediu desculpas ao jogador do Grêmio.