Corinthians x Grêmio: Neto manda recado a Renato Gaúcho e faz pedido a Ramón Díaz

Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 00:20 • São Paulo (SP)

Corinthians e Grêmio empataram em 1 a 1 no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (31), na Neo Química Arena. Após a transmissão do jogo na "Rádio Craque Neto", o apresentador fez um pedido ao técnico Ramón Díaz e provocou o treinador Renato Gaúcho, do time gaúcho.

- O Giovane tem que buscar essa titularidade, tem que tirar o Yuri Alberto. Bota o Giovane para ser titular. Mas o gol estava impedido mesmo e o justo é o justo, não é Renato Gaúcho? Se fosse aquilo que você falou em relação a Itaquera, o gol seria validado, não é? Mas não foi, e é assim que tem que ser o futebol - disse Neto.

Neto citou o técnico do Grêmio por conta de uma entrevista do treinador dada na última semana, quando os clubes empataram em 2 a 2, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Renato Gaúcho se irritou com a marcação de um pênalti para o time paulista, convertido por Yuri Alberto.

- O Grêmio estava fazendo uma belíssima partida, aí vai o VAR com a ferramenta toda na frente dele, chama o árbitro do jogo. Aí o VAR 'Corinthians, Itaquera', a gente já sabe como a coisa funciona. Para quem entende de futebol, a gente sabe como as coisas funcionam - comentou Renato.