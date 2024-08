Comentarista de arbitragem aponta lance de expulsão em Corinthians x RB Bragantino

Corinthians eliminou o Red Bull Bragantino na Sul-Americana (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 23:44 • São Paulo (SP)

O jogo entre Corinthians e Red Bull Bragantino contou com um lance polêmico no segundo tempo, pela Sul-Americana. Na Neo Química Arena, Guilherme Lopes acertou o braço no rosto de Charles e, para a ex-árbitra Nadine Basttos, comentarista do SBT, o jogador do Massa Bruta deveria ter sido expulso.

- Quando ele sobe, há um movimento adicional de braço no rosto do jogador do Corinthians. O árbitro de vídeo entendeu que ele não fez intencionalmente. Mas pela imagem, ele faz o movimento adicional para atingir o adversário - começou a ex-árbitra, que analisou lance parecido minutos depois.

- O lance do Mosquera também é lance de braço no rosto do adversário. Mas o lance do Guilherme Lopes o árbitro não viu, porque se nesse lance ele mostra cartão amarelo, no outro, que foi muito mais forte, ele deveria ter mostrado cartão vermelho - completou a comentarista de arbitragem.