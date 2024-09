Com prisão decretada, cantor Gusttavo Lima é dono de SAF de clube brasileiro

Cantor Gusttavo Lima é dono de SAF de clube brasileiro (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/09/2024 - 19:16 • Rio de Janeiro (RJ)

A Justiça de Pernambuco determinou a prisão do cantor Gusttavo Lima nesta segunda-feira (23). O artista, que é alvo de uma operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais, é dono da Sociedade Anônima de Futebol (SAF), do Atlético Clube Paranavaí, do interior do Paraná.

Gusttavo Lima adquiriu 60% do clube junto com as empresas BP Seguradora e Vai De Bet, ex-patrocinadora máster do Corinthians. O percentual restante será da Full Sports e outros investidores. O Paranavaí manteve 1%. A operação total foi fechada em cerca de R$ 3 milhões.

Nas redes sociais, o Paranavaí se intitula como o "time do embaixador Gusttavo Lima". Dentre os objetivos do cantor e de outros sócios estão o acesso do clube à 1ª divisão do Campeonato Paranaense e a classificação do time para a Copa do Brasil de 2026.

Além da prisão, a Justiça também determinou a apreensão do passaporte de Gusttavo Lima. O artista é alvo da Operação Integration, a mesma que prendeu a influenciadora Deolane Bezerra no início do mês. A advogada está na Colônia Penal Feminina de Buíque, a 280 km do Recife.