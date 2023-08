- O Flamengo começou o ano mirando o Real Madrid e foi terceiro no Mundial. Foi humilhado pelo Fluminense no Carioca. Perdeu a Recopa e viu Abel Ferreira tirar onda por ganhar mais uma decisão contra o clube (Supercopa). No Brasileiro, está assistindo ao Botafogo fazer uma campanha que todos imaginariam que seria possível só com o elenco do Flamengo - começou Rizek.