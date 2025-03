Com apresentadores correndo, SportsCenter promove edição de combate ao sedentarismo

Esta segunda-feira, 10 de março, marca o Dia Mundial do Combate ao Sedentarismo. Em uma ação inédita, os apresentadores do SportsCenter, da ESPN, se levantaram das cadeiras atrás da tradicional bancada e saíram para comandar o programa correndo de verdade, em edição especial.

A iniciativa tinha como objetivo conscientizar os espectadores do canal e fãs do esporte da importância de praticar atividades físicas em seu dia a dia. A atração teve 30 minutos de duração, tempo que se enquadra na recomendação da OMS para exercícios físicos diariamente.

Mais de 120 profissionais se envolveram no projeto, que teve como principal desafio dar vida à tradicional e prestigiada bancada do “SC” fazendo-a se movimentar, para isso a estrutura estará num “Cine Car”, veículo utilizado em produções de cinema, customizado especialmente para a ação, os apresentadores correram atrás da bancada, assim como os convidados.

Para comandar a edição especial de Combate ao Sedentarismo, a ESPN selecionou a dupla que integra o SportsCenter 1ª edição: Bruno Vicari e Mariana Spinelli. Os apresentadores comandaram o programa enquanto correm ao ar livre. A atração também contou com Natasha David, que fará parte da dinâmica trazendo notícias do futebol mundial e um entrevistado especial: o medalhista de prata da marcha atlética nas Olimpíadas de Paris 2024 Caio Bonfim.

- É um dia especial, do Combate ao Sedentarismo, e a gente como SportsCenter realmente vive o esporte 24h por dia. A ideia do programa é mostrar como nós que trabalhamos na ESPN também estamos envolvidos em atividades físicas. Estamos mostrando o nosso estilo de vida e incentivando as pessoas a se exercitarem. Recentemente recebi mensagem de uma fã de esporte que assiste ao SportsCenter todo dia comigo e com a Mari, dizendo que se inspirou a praticar esportes vendo a gente. Essa nem é nossa função, mas isso mostra como nossa imagem chega nas pessoas no dia a dia e elas acabam nos admirando e se inspirando também - comenta Bruno Vicari.

- Mais do que falar sobre a importância de algo, é fazer também. Nós sabemos a influência que temos e esperamos que com ações assim as pessoas fiquem com o recado no subconsciente, se animem, e que seja algo que dê aquele empurrãozinho - declara Mariana Spinelli.