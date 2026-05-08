Os distúrbios registrados no Atanasio Girardot, em Medellín, que provocaram o cancelamento da partida entre o Independiente local e o Flamengo, pela 4ª rodada do Grupo A, tiveram repercussão tímida na manhã desta sexta-feira (8) na imprensa sul-americana. A exceção foi o diário argentino "Clarín", que classificou a confusão como "grave" e definiu os incidentes como "uma noite triste" para Libertadores.

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➡️Conmebol anuncia medidas após cancelar Independiente Medellín x Flamengo

Dois dos principais jornais da Colômbia, o "El Tiempo" e o "El Espectador", registraram a confusão no estádio, mas de maneira quase protocolar. "A partida entre Medellín e Flamengo pela Copa Libertadores foi cancelada após os incidentes envolvendo torcedores no estádio Atanasio Girardot", informou o El Tiempo. A versão impressa não traz qualquer menção ao jogo na capa.

Na Colômbia, o El Tiempo cita espera do árbitro para tentar retomar a partida (Reprodução)

Ao longo da manhã, o periódico publicou notas sobre o "Brasil escandalizado" com o cancelamento da partida, e sobre as possíveis sanções que o Independiente Medellín poderá sofrer.

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"Atenção: A partida entre DIM e Flamengo pela Libertadores foi cancelada devido ao caos no estádio Atanasio Girardot", publicou o El Espectador. O principal destaque esportivo do site é a derrota do Los Angeles Lakers para o Oklahoma City Thunder pelo segundo jogo das semifinais da Conferência Oeste da NBA 2025/26.

O também colombiano El Espectador fala dos protestos no jogo contra o "campeão da Libertadores" (Reprodução)

Na Argentina, o "Diário Olé" relata a confusão em Medellín e cita que o Flamengo irá pedir os pontos da partida. As duas notícias, no entanto, estão longe de qualquer destaque. A vitória do River Plate sobre o Carabobo pela Copa Sul-Americana, com direito a goleiro improvisado, foi o grande destaque da manhã.

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Olé destaca que Flamengo irá pedir os pontos da partida em Medellín (Reprodução)

Coube ao "Clarín", principal jornal argentino, dar destaque maior ao episódio. "Medellín viveu uma noite triste em mais uma rodada da Copa Libertadores. A partida entre o DIM e o Flamengo, válida pela quarta rodada do Grupo A, foi suspensa devido aos graves incidentes ocorridos na arquibancada da torcida da equipe da casa. Espera-se uma punição severa da CONMEBOL para o time colombiano, escreveu o periódico. Na sequência, o Clarín lembra que uma eventual sanção ao time colombiano pode beneficiar o Estudiantes, que integra o mesmo grupo.

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