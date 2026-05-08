Independiente Medellín x Flamengo tem repercussão tímida na imprensa sul-americana
Jogo na Colômbia foi cancelado após distúrbios provocados pela torcida
- Matéria
- Mais Notícias
Os distúrbios registrados no Atanasio Girardot, em Medellín, que provocaram o cancelamento da partida entre o Independiente local e o Flamengo, pela 4ª rodada do Grupo A, tiveram repercussão tímida na manhã desta sexta-feira (8) na imprensa sul-americana. A exceção foi o diário argentino "Clarín", que classificou a confusão como "grave" e definiu os incidentes como "uma noite triste" para Libertadores.
Relacionadas
➡️Conmebol anuncia medidas após cancelar Independiente Medellín x Flamengo
Dois dos principais jornais da Colômbia, o "El Tiempo" e o "El Espectador", registraram a confusão no estádio, mas de maneira quase protocolar. "A partida entre Medellín e Flamengo pela Copa Libertadores foi cancelada após os incidentes envolvendo torcedores no estádio Atanasio Girardot", informou o El Tiempo. A versão impressa não traz qualquer menção ao jogo na capa.
Ao longo da manhã, o periódico publicou notas sobre o "Brasil escandalizado" com o cancelamento da partida, e sobre as possíveis sanções que o Independiente Medellín poderá sofrer.
"Atenção: A partida entre DIM e Flamengo pela Libertadores foi cancelada devido ao caos no estádio Atanasio Girardot", publicou o El Espectador. O principal destaque esportivo do site é a derrota do Los Angeles Lakers para o Oklahoma City Thunder pelo segundo jogo das semifinais da Conferência Oeste da NBA 2025/26.
Na Argentina, o "Diário Olé" relata a confusão em Medellín e cita que o Flamengo irá pedir os pontos da partida. As duas notícias, no entanto, estão longe de qualquer destaque. A vitória do River Plate sobre o Carabobo pela Copa Sul-Americana, com direito a goleiro improvisado, foi o grande destaque da manhã.
Coube ao "Clarín", principal jornal argentino, dar destaque maior ao episódio. "Medellín viveu uma noite triste em mais uma rodada da Copa Libertadores. A partida entre o DIM e o Flamengo, válida pela quarta rodada do Grupo A, foi suspensa devido aos graves incidentes ocorridos na arquibancada da torcida da equipe da casa. Espera-se uma punição severa da CONMEBOL para o time colombiano, escreveu o periódico. Na sequência, o Clarín lembra que uma eventual sanção ao time colombiano pode beneficiar o Estudiantes, que integra o mesmo grupo.
➡️ Aposte nos jogos do Flamengo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias