Torcedor do Flamengo revela bastidores da confusão em Medellín: 'Só escutávamos os barulhos'

Os torcedores do Flamengo que viajaram para a partida contra o Independiente Medellín (COL), pela Libertadores, presenciaram um verdadeiro caos no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín. O jogo foi cancelado devido a problemas que extrapolaram os limites de segurança, como invasão de gramado e incêndio em parte da arquibancada. Apesar da tensão no local, os rubro-negros não foram atingidos pela confusão e deixaram o estádio em segurança. O Lance! conversou com um torcedor que relatou os bastidores do ocorrido.

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Presença frequente nos jogos do Flamengo fora de casa, o torcedor Felipe Amorim esteve no setor visitante do estádio colombiano para apoiar a equipe carioca. Mesmo diante do clima caótico, o rubro-negro garantiu que, em nenhum momento, os brasileiros foram afetados pela confusão causada pelos torcedores locais.

— O ambiente para a gente foi bem tranquilo. Não teve, com a gente em si, nenhum estresse. Tanto da parte da torcida quanto da parte da polícia. Os torcedores estavam protestando por questões deles e ninguém nem chegou a xingar a gente. Foi tudo super tranquilo. O clima para nós estava bem tranquilo mesmo — iniciou Felipe Amorim, em entrevista ao Lance!.

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Torcedor do Flamengo na partida na Colômbia (Foto: Arquivo pessoal)

— Do lado de fora também não vimos nada, só escutávamos os barulhos. A polícia segurou a gente lá dentro até conseguir controlar a situação do lado de fora. Depois, colocou todo mundo nos ônibus e escoltou até o ponto de encontro aqui no centro novamente — completou o flamenguista.

Resultado de Independiente Medellín x Flamengo será definido no tribunal

Com o jogo cancelado, o Flamengo agora aguarda um posicionamento oficial da CONMEBOL. De acordo com o regulamento da entidade, o Órgão Disciplinar da Conmebol irá analisar a situação e determinar possíveis sanções ao clube mandante, caso ele seja considerado culpado. A tendência é que a vitória seja atribuída ao Rubro-Negro, mas ainda não há data definida para o julgamento.

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Para Felipe Amorim, o Flamengo deve receber os três pontos, já que o clube não teve qualquer responsabilidade pelos problemas que causaram o cancelamento da partida.

— O Flamengo tem que ganhar os três pontos, claro, porque não teve jogo por problema deles. O Flamengo não tem nada a ver com isso — afirmou Felipe.

Posicionamento do Flamengo

O discurso de Felipe Amorim está alinhado ao posicionamento do Flamengo. Representando o clube carioca, José Boto se pronunciou sobre o ocorrido e também defendeu que os três pontos sejam concedidos ao Rubro-Negro.

— Comunicar que a Conmebol decidiu suspender o jogo. A partida está suspensa e será aberto um expediente. Obviamente, esperamos conquistar os três pontos, porque a responsabilidade não é nossa e os regulamentos são claros. A equipe mandante não conseguiu garantir a segurança. O próprio presidente, que inicialmente queria realizar o jogo com portões fechados e retirar todos os torcedores, reconheceu que não havia condições de segurança nem dentro nem fora do estádio — iniciou José Boto, diretor de futebol do Flamengo.

— Também quero dizer que sempre quisemos jogar, essa era a nossa vontade, mas queríamos que fossem garantidas todas as condições de segurança para os nossos jogadores, torcedores e integrantes da delegação, inclusive no deslocamento até o aeroporto. Essas condições não foram asseguradas e, por isso, a decisão da Conmebol nos parece a mais correta, porque, acima de tudo, está a segurança das pessoas — completou o dirigente português.

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