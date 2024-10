Clubes, CBF e jogadores prestam homenagem a Washington Olivetto

Washington Olivetto morreu aos 73 anos (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/10/2024 - 22:34 • Rio de Janeiro

Washington Olivetto morreu neste domingo (13), aos 73 anos, por falência múltipla dos órgãos. Há 5 meses ele lutava contra complicações pulmonares em um hospital no Rio de Janeiro. O Publicitário recebeu homenagens de clubes, jogadores e da própria CBF ao longo do dia.

Em vida, o comunicador, que era torcedor do Corinthians, revolucionou o meio publicitário no esporte. Na década de 80, ele foi vice-presidente de marketing do clube paulista, e no cargo, criou a identidade visual do movimento Democracia Corinthiana.

O movimento dentro do clube paulista, envolvia jogadores como Sócrates, Casagrande e Wladimir, entre outros. As decisões sobre regras de concentração, contratações e liberdade para expressar opiniões políticas eram tomadas em conjunto através do voto igualitário entre todos os membros do grupo, fossem jogadores, técnico ou funcionários. Veja abaixo as homenagens: