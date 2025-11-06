Cléber Machado desabafa após polêmica em Fluminense x Mirassol: 'Desculpa'

O jogo entre Fluminense e Mirassol, desta quinta-feira (6), no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, começou com uma polêmica de arbitragem. Antes mesmo do confronto completar um minuto completo, o árbitro Anderson Daronco teve uma decisão que agitou os ânimos em campo. O fato fez o narrador Cléber Machado realizar um desabafo ao vivo.

Em uma ação rápida de ataque, Serna saiu atrás da defesa do Mirassol e foi parado por uma falta de Daniel Borges. Ao ver o lance, Anderson Daronco demorou para tomar uma decisão sobre a punição na jogada.

Nesse tempo, jogadores do Fluminense fizeram pressão para que o árbitro expulsasse Daniel Borges. O cenário incomodou o narrador Cléber Machado durante a transmissão da partida, pela Record. Ele aproveitou o momento para realizar um desabafo.

- Além de ter juíz que erra pra caramba, nós não temos um jogo em que os jogadores não deixam os caras analisarem os lances. Agora, eles aplaudem porque o que estava incomodando era a não expulsão. Deixa o juíz resolver gente. Aí, vocês querem que o jogo ande bem? Desculpa, vou ficar quieto até o fim do jogo - disse o narrador.

Após a pressão, Anderson Daronco expulsou o jogador do Mirassol. Contudo, o VAR entrou em ação, e após uma revisão da jogada, o árbitro decidiu em aplicar apenas um cartão amarelo como advertência para a jogada.