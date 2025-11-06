menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Escalação do Fluminense: Zubeldía coloca Everaldo como titular

Tricolor enfrenta o Mirassol no Maracanã

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/11/2025
19:01
Zubeldía e Marcão em treino do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense está escalado para enfrentar o Mirassol nesta quinta-feira (6), pelo Brasileirão. O técnico Luis Zubeldía mudou o time titular e optou por Everaldo no lugar de John Kennedy.

Escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Canobbio, Serna e Everaldo.

No time titular, Thiago Silva, Acosta e Samuel Xavier estão de volta. A maior surpresa dos onze iniciais é Everaldo. John Kennedy, que vinha sendo titular com Zubeldia, volta pro banco.

Entre os relacionados, a maior novidade da lista é Lavega. O atacante recebe uma oportunidade pela primeira vez desde a chegada de Luis Zubeldía. O volante Otávio ficou de fora da relação, Nonato pode ter assumido de vez a vaga do volante. Outro nome ausente é o de Fuentes, apenas Guga, Samuel Xavier e Renê relacionados para as laterais.

