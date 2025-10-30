menu hamburguer
Classificação do Atlético-MG na Sul-Americana rende boa audiência para o SBT

Emissora registrou grande número de audiência com a partida

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/10/2025
21:35
Jogadores do Atlético-MG comemoram gol contra o Independiente del Valle (Foto: Pedro Souza / Atlético)
imagem cameraJogadores do Atlético-MG comemoram gol contra o Independiente del Valle (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Durante a transmissão da classificação do Atlético-MG para a final da Sul-Americana, contra o Independiente del Valle, na última terça-feira (28), o SBT alcançou 11,5 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Nas capitais, Belo Horizonte, Belém, Fortaleza e Manaus, a emissora garantiu a vice-liderança durante a partida decisiva.

Na capital mineira, o SBT registrou 11,7 pontos de audiência contra apenas 5,5 em relação à concorrente direta. Já em Belém, a emissora ficou na segunda colocação isolada com 8,9 pontos de audiência contra 3 da terceira colocada. Em Fortaleza, foram 6,7 pontos de média contra 5,5 da terceira colocada. E em Manaus, foram 6,2 de média contra 4,8 da concorrente.

Na grande São Paulo a partida também registrou bons números de audiência e marcou 5,6 pontos de média, 10% de share e 6,8 pontos de pico. Em comparação com a última transmissão, uma semana antes, a exibição desta terça-feira (28) acumulou 19% mais audiência.

Em campo, o Galo conquistou a classificação após aplicar uma vitória por 3 a 1, jogando diante de sua torcida. Na grande decisão, o Atlético-MG enfrenta o Lanús, da Argentina, que eliminou o Universidad de Chile, na semifinal.

Dirigente do Atlético-MG confirma final da Sul-Americana no Defensores Del Chaco

O Atlético-MG é o primeiro finalista da Copa Sul-Americana e aguarda o vencedor do duelo entre Lanús e Universidad de Chile, que será nesta quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), em Buenos Aires.

No jogo de ida, argentinos e chilenos empataram por 2 a 2, no Estádio Nacional de Santiago.

Já o Galo empatou por 1 a 1 no primeiro confronto com o Independiente Del Valle, em Guayaquil, e garantiu a classificação ao vencer o jogo de volta na Arena MRV por 3 a 1, na última terça-feira (28).

A Conmebol já confirmou ao Atlético-MG o Estádio Defensores del Chaco como palco da grande decisão, em entrevista à rádio Iatatiaia concedida por Paulo Bracks, Chief Sports Officer (CSO). A divulgação oficial, no entanto, ainda não foi realizada.

Arana marcou o primeiro gol do Atlético-MG na competição (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Arana marcou o primeiro gol do Atlético-MG na competição (Foto: Pedro Souza / Atlético)
