Classificação do Atlético-MG na Sul-Americana rende boa audiência para o SBT
Emissora registrou grande número de audiência com a partida
- Matéria
- Mais Notícias
Durante a transmissão da classificação do Atlético-MG para a final da Sul-Americana, contra o Independiente del Valle, na última terça-feira (28), o SBT alcançou 11,5 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Nas capitais, Belo Horizonte, Belém, Fortaleza e Manaus, a emissora garantiu a vice-liderança durante a partida decisiva.
Lanús bate Universidad de Chile e vai enfrentar o Atlético-MG na final da Sul-Americana
Futebol Internacional
Por que o Atlético-MG pode ter final única com 100% de torcida na Sul-Americana?
Futebol Internacional
Atlético-MG: Hulk pode bater marca e entrar para grupo com CR7 e Messi
Atlético Mineiro
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Na capital mineira, o SBT registrou 11,7 pontos de audiência contra apenas 5,5 em relação à concorrente direta. Já em Belém, a emissora ficou na segunda colocação isolada com 8,9 pontos de audiência contra 3 da terceira colocada. Em Fortaleza, foram 6,7 pontos de média contra 5,5 da terceira colocada. E em Manaus, foram 6,2 de média contra 4,8 da concorrente.
Na grande São Paulo a partida também registrou bons números de audiência e marcou 5,6 pontos de média, 10% de share e 6,8 pontos de pico. Em comparação com a última transmissão, uma semana antes, a exibição desta terça-feira (28) acumulou 19% mais audiência.
Em campo, o Galo conquistou a classificação após aplicar uma vitória por 3 a 1, jogando diante de sua torcida. Na grande decisão, o Atlético-MG enfrenta o Lanús, da Argentina, que eliminou o Universidad de Chile, na semifinal.
Dirigente do Atlético-MG confirma final da Sul-Americana no Defensores Del Chaco
O Atlético-MG é o primeiro finalista da Copa Sul-Americana e aguarda o vencedor do duelo entre Lanús e Universidad de Chile, que será nesta quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), em Buenos Aires.
No jogo de ida, argentinos e chilenos empataram por 2 a 2, no Estádio Nacional de Santiago.
Já o Galo empatou por 1 a 1 no primeiro confronto com o Independiente Del Valle, em Guayaquil, e garantiu a classificação ao vencer o jogo de volta na Arena MRV por 3 a 1, na última terça-feira (28).
A Conmebol já confirmou ao Atlético-MG o Estádio Defensores del Chaco como palco da grande decisão, em entrevista à rádio Iatatiaia concedida por Paulo Bracks, Chief Sports Officer (CSO). A divulgação oficial, no entanto, ainda não foi realizada.
- Matéria
- Mais Notícias