Clássico na final da Copa de Pelada termina com ‘virada do século’

A final da categoria livre na Copa de Pelada teve um quê de Superclássico das Américas. Em uma virada emocionante, o time Mundolar, liderado pelo ex-atacante Nilmar e com as cores da Seleção Brasileira, se sagrou campeão da competição sobre os Amigos do Bala, dos personagens Bala e Dubai, vestidos com as cores da seleção da Argentina.

Após sair perdendo por 3 a 0 até o final do primeiro tempo, com dois gols de Dubai e um de Vitinho, o time Mundolar buscou a virada com tentos de Quarenta, Felipe Chulapa, duas vezes, e Luan. O resultado em Costão do Santinho, em Santa Catarina, lembrou lendárias viradas do futebol brasileiro, como a do Vasco sobre o Palmeiras, na final da Copa Mercosul de 2000, e do Palmeiras sobre o Botafogo, no Brasileirão de 2023.

Apesar da derrota, o destaque da equipe Amigos do Bala fica para o atacante Dubai, que balançou as redes duas vezes e reforçou o destaque de artilheiro que ganhou com as atuações nas fases anteriores. Já entre os vencedores, Felipe Chulapa foi o verdadeiro maestro do resultado e do título conquistado pelo Mundolar de forma heroica.

Time Mundolar comemora virada na Copa de Pelada (Foto: Reprodução)

A Copa de Pelada

Disputada, atualmente, em Santa Catarina, a competição começou na cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul. No início, a competição não contava com a participação de ex-jogadores. Estes, aliás, entraram apenas na terceira edição.

Posteriormente, na quinta edição, o torneio passou a ter como sede a cidade de Costão do Santinho. A partir daí contou com uma maior projeção no contexto nacional.

