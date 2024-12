Cruzeirense alfineta rival na Copa de Pelada: ‘Nunca decepciona’

Nesta sexta-feira (13), foi realizado o primeiro dia de jogos da 12ª edição da Copa de Pelada, em parceria com o Lance!. O tradicional torneio de fim de temporada foi disputado em um resort, em Florianópolis (SC), e contou com a presença de ex-jogadores e influenciadores.

Pedrinho, torcedor do Cruzeiro, conversou com o Lance!, e comentou sobre a sua relação com o Atlético-MG. Na visão dele, o rival sempre acaba trazendo alegrias, muitas vezes, até mais do que o próprio time do coração. Veja o vídeo completo abaixo:

Final da Copa de Pelada

A final da Copa de Pelada será realizada no próximo sábado (14), a partir das 8h (de Brasília). Você acompanha tudo ao vivo, no YouTube do Lance!.

Partida da Copa Pelada 2024 (Foto: Lance!)

História do projeto

Disputada, atualmente, em Santa Catarina, a competição começou na cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul. No início, a competição não contava com a participação de ex-jogadores. Esse, aliás, entraram apenas na terceira edição.

Posteriormente, na quinta edição, o torneio passou a ter como sede a cidade de Costão do Santinho. A partir daí contou com uma maior projeção no contexto nacional.