Denílson crava quais clubes brasileiros vão avançar na Libertadores

Palmeiras, Flamengo e São Paulo seguem na disputa da Libertadores e duelam por uma vaga na semifinal do torneio. Comentarista da Globo, o ex-jogador Denílson palpitou quais brasileiros irão avançar na competição durante o programa "Fechamento". Para o pentacampeão do mundo, os três conseguirão se classificar.

continua após a publicidade

Denílson afirmou que Palmeiras e Flamengo passarão com tranquilidade, enquanto a classificação do São Paulo será "com emoção", nos pênaltis. Outros integrantes do programa, Eric Faria, Fernando Prass e Felipe Melo também concordaram que os três clubes brasileiros passarão de fase.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Palmeiras venceu o jogo de ida contra o River Plate, fora de casa, por 1 a 0. O jogo de volta acontece nesta quarta-feira (24), no Allianz Parque, a partir das 21h30. O Flamengo bateu o Estudiantes no Maracanã por 2 a 1 e encara o time argentino em La Plata, nesta quinta-feira (25). No mesmo dia, o São Paulo recebe a LDU no Morumbis precisando reverter uma desvantagem de 2 a 0.

continua após a publicidade

PALMEIRAS X RIVER PLATE - LIBERTADORES

JOGO DE VOLTA - QUARTAS DE FINAL

🗓️ Data e horário: quarta-feira, dia 24 de setembro, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Monumental, em Buenos Aires (ARG);

📺 Transmissão: Globo, ESPN e Disney+;

🟨 Árbitro: Andrés Monte (URU);

🚩 Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Andrés Nievas (URU);

🏁 VAR: Christian Ferreyra (URU).

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

continua após a publicidade

RIVER PLATE (Técnico: Marcelo Gallardo)

Armani; Montiel, Martínez Quarta, Paulo Díaz e Acuña; Castaño, Enzo Pérez (Portillo) e Galoppo; Nacho Fernández (Juanfer Quintero); Colidio (Miguel Borja) e Salas.