Arrascaeta de volta? Filipe Luís define escalação do Flamengo para enfrentar o São Paulo

O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o São Paulo na noite desta quarta-feira (28), pela primeira rodada do Campeonato Brasileirão. Para o confronto no Morumbis, às 21h30 (de Brasília), o treinador contará com Arrascaeta, relacionado pela primeira vez na temporada. O uruguaio, no entanto, começa no banco.

O Flamengo está escalado com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Cebolinha, Pedro e Plata.

Arrascaeta durante treino do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Arrascaeta ficou fora dos primeiros jogos do Flamengo na temporada por conta do planejamento da comissão técnica. O objetivo foi deixar o uruguaio 100% fisicamente para a estreia no Brasileirão.

Quem também está de volta é Jorginho, mas também começa no banco. O meio-campista também foi desfalque nos jogos até aqui.

Desfalques no Flamengo

Danilo e De La Cruz não ficam à disposição por conta de planejamento de trabalhos com a preparação física. Já Luiz Araújo fica fora por conta de dores musculares. Ele passa por um controle de carga. Por opção técnica, Allan e Michael não jogam.

Com cenário delicado no Campeonato Carioca, correndo o risco de ficar fora da fase final do torneio, o Flamengo pretende começar o Brasileirão com o pé direito. O Rubro-Negro é o atual campeão da competição e busca o décimo título do torneio.

Escalação do São Paulo

O São Paulo encara o Flamengo com: Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino; Maik, Bobadilla, Danielzinho, Marcos Antônio e Enzo Diaz; Luciano e Calleri.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X FLAMENGO

1ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Morumbis, São Paulo

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e do GE TV (streaming)

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

