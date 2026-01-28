Arrascaeta de volta? Filipe Luís define escalação do Flamengo para enfrentar o São Paulo
Times se enfrentam na noite desta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília)
O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o São Paulo na noite desta quarta-feira (28), pela primeira rodada do Campeonato Brasileirão. Para o confronto no Morumbis, às 21h30 (de Brasília), o treinador contará com Arrascaeta, relacionado pela primeira vez na temporada. O uruguaio, no entanto, começa no banco.
O Flamengo está escalado com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Cebolinha, Pedro e Plata.
Arrascaeta ficou fora dos primeiros jogos do Flamengo na temporada por conta do planejamento da comissão técnica. O objetivo foi deixar o uruguaio 100% fisicamente para a estreia no Brasileirão.
Quem também está de volta é Jorginho, mas também começa no banco. O meio-campista também foi desfalque nos jogos até aqui.
Desfalques no Flamengo
Danilo e De La Cruz não ficam à disposição por conta de planejamento de trabalhos com a preparação física. Já Luiz Araújo fica fora por conta de dores musculares. Ele passa por um controle de carga. Por opção técnica, Allan e Michael não jogam.
Com cenário delicado no Campeonato Carioca, correndo o risco de ficar fora da fase final do torneio, o Flamengo pretende começar o Brasileirão com o pé direito. O Rubro-Negro é o atual campeão da competição e busca o décimo título do torneio.
Escalação do São Paulo
O São Paulo encara o Flamengo com: Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino; Maik, Bobadilla, Danielzinho, Marcos Antônio e Enzo Diaz; Luciano e Calleri.
✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X FLAMENGO
1ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);
📍 Local: Morumbis, São Paulo
📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e do GE TV (streaming)
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
