Lance de titular da Seleção contra Equador chama atenção: ‘Muito ansioso’

Brasil e Equador protagonizaram um empate sem gols durante o primeiro tempo do confronto desta quinta-feira (5), em Guayaquil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Em campo, um lance do lateral Vanderson chamou atenção nas redes sociais.

A jogada, que viralizou na web, aconteceu aos 30 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, o camisa 13 da Seleção teve a oportunidade de finalizar para o gol após uma bola sobrar na área. Contudo, Vanderson se enrolou no lance ao tentar um domínio antes do arremate.

Como resultado, ele foi desarmado pela defesa adversária. A situação não passou despercebida pelos torcedores brasileiros, que rapidamente usaram as redes sociais para critcar o atleta. Diversos internautas questionaram o que o jogador tentou fazer no lance. Veja a repercussão abaixo:

Seleção Brasileira

O confronto contra o Equador é apenas o primeiro compromisso do Brasil nesta Data Fifa. Além da partida desta quinta-feira (5), em Guayaquil, a Seleção volta a campo contra o Paraguai, na próxima terça-feira (10), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Os dois jogos são válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2025. Neste momento, a equipe brasileira ocupa a quarta colocação na tabela de classificação, com 22 pontos somados em 15 jogos disputados.

Para os compromissos, a Seleção terá como novidade o técnico Carlo Ancelotti no comando técnico. O italiano chegou ao comando do time da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no último mês de maio.