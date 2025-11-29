menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Vitória vence Mirassol; Santos fica para trás e Internacional entra na zona

Equipes se enfrentam no Barradão

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/11/2025
17:05
Atualizado há 3 minutos
Vitória e Mirassol se enfrentam neste sábado (Foto: arte / Lance!)
imagem cameraVitória e Mirassol se enfrentam neste sábado (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Atuando dentro de casa no Barradão, o Vitória venceu o time do Mirassol por 2 a 0 pela trigésima sexta rodada do Brasileirão Série A, deixando Santos e Internacional para trás.

continua após a publicidade

Agora, o Vitória está na 15ª posição, com 42 pontos, um a mais em relação ao Internacional, equipe que abre o Z-4; o Santos é o primeiro fora da zona, com 41.

Foi dos pés de Lucas Halter que o Vitória abriu o placar no Barradão, levando a equipe baiana para a 15ª colocação, ultrapassando Santos e Internacional. Veja o gol;

continua após a publicidade

Veja o gol do Vitória que fez a equipe ultrapassar o Internacional e o Santos

Torcida rubro-negra dá show no Barradão

Em apenas dois dias de vendas destinadas ao público geral, a torcida do Vitória esgotou os ingressos para a partida contra o Mirassol, pela 36ª rodada do Brasileirão. E foi só a torcida do Vitória, literalmente, já que o setor visitante foi cedido aos rubro-negros, que vão ocupar 100% do estádio neste confronto decisivo na luta contra o rebaixamento.

Os 11 iniciais do Vitória: Thiago Couto; Edu, Lucas Halter e Camutanga; Raúl Cáceres, Willian Oliveira, Baralhas e Ramon; Aitor Cantalapiedra, Erick e Renato Kayzer.

continua após a publicidade

🤳🏟️Registre todos as partidas e estádios que já foi no Arquiba

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Willian Oliveira em ação contra o Mirassol, no primeiro turno do Brasileirão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Resultado do duelo entre Vitória e Mirassol impactará diretamente as posições do Santos e do Internacional na tabela (Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias