Vitória vence Mirassol; Santos fica para trás e Internacional entra na zona
Equipes se enfrentam no Barradão
Atuando dentro de casa no Barradão, o Vitória venceu o time do Mirassol por 2 a 0 pela trigésima sexta rodada do Brasileirão Série A, deixando Santos e Internacional para trás.
Agora, o Vitória está na 15ª posição, com 42 pontos, um a mais em relação ao Internacional, equipe que abre o Z-4; o Santos é o primeiro fora da zona, com 41.
Foi dos pés de Lucas Halter que o Vitória abriu o placar no Barradão, levando a equipe baiana para a 15ª colocação, ultrapassando Santos e Internacional. Veja o gol;
Veja o gol do Vitória que fez a equipe ultrapassar o Internacional e o Santos
Torcida rubro-negra dá show no Barradão
Em apenas dois dias de vendas destinadas ao público geral, a torcida do Vitória esgotou os ingressos para a partida contra o Mirassol, pela 36ª rodada do Brasileirão. E foi só a torcida do Vitória, literalmente, já que o setor visitante foi cedido aos rubro-negros, que vão ocupar 100% do estádio neste confronto decisivo na luta contra o rebaixamento.
Os 11 iniciais do Vitória: Thiago Couto; Edu, Lucas Halter e Camutanga; Raúl Cáceres, Willian Oliveira, Baralhas e Ramon; Aitor Cantalapiedra, Erick e Renato Kayzer.
