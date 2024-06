Celtics x Mavericks: Rômulo Mendonça faz alerta sobre Kyrie Irving para finais da NBA

Kyrie Irving é um dos principais astros do Dallas Mavericks (Foto: Kevin C. Cox/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/06/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

As finais da NBA, entre Boston Celtics e Dallas Mavericks, reservam uma grande história: o reencontro de Kyrie Irving com sua ex-equipe. Após uma saída turbulenta e provocações a Boston durante a passagem pelo Brooklyn Nets, o armador parece ter mudado a mentalidade. O narrador Rômulo Mendonça comentou o assunto.

- Quando o Kyrie estava no Brooklyn, fazia o sinal do dedo médio para o torcedor do Celtics, pisou no duende (logo) do Boston... Mas desde que ganhou a conferência, quando foi perguntado, ele disse que não quer criar nenhuma polêmica com Boston, disse que o que aconteceu em Boston não reflete o que ele é - começou.

- Ele está bem ciente de que se entrar nessa conversa, vai estar dando combustível para o torcedor do Boston, que está sedento para provocá-lo. Ele sabe que se fizer o que fez no Brooklyn, a vantagem é do Boston. É uma das grandes histórias desses dois primeiros jogos - completou o narrador, em papo no "Flow Sport Club".

Rômulo Mendonça vai narrar a decisão da NBA na Band, ao lado do comentarista Ricardo Bulgarelli. Outro reencontro que marcará as finais é entre Kristaps Porzingis e o Mavericks. O pivô, que se recuperou de lesão recentemente, também viveu período conturbado em Dallas, que trocou o letão para o Wizards, em 2022.