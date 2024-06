Entenda a ligação entre Lucas Paquetá e a Ilha de Paquetá

Lucas Paquetá em ação pelo West Ham (Foto: Ben Stansall / AFP)







Publicada em 04/06/2024 - 16:12 • Rio de Janeiro (RJ)

Lucas Paquetá, meia do West Ham e da Seleção Brasileira, vive um momento difícil. Acusado de suposto envolvimento em esquema de apostas pela Associação de Futebol da Inglaterra, o jogador corre o risco de ser banido do futebol. Mas, afinal, qual é a origem de Lucas e de onde vem o apelido?

Isso mesmo. Paquetá não é sobrenome. O jogador nasceu numa ilha de quase 4 mil habitantes, situada na Baía de Guanabara, a cerca de 45 minutos de barca do Rio de Janeiro: a Ilha de Paquetá. Quando adolescente, Lucas chegou a trabalhar como guia de turismo na ilha, levando os visitantes para os principais pontos da região e contando as histórias do lugar.

Para treinar no Flamengo, Lucas acordava cedo e enfrentava a travessia diária de barca. Matheus, seu irmão mais velho, que chegou a jogar profissionalmente, também treinava no Rubro-Negro, mas em horário diferente. Por causa da distância entre Paquetá e Rio de Janeiro, eles passavam o dia todo juntos e só retornavam para casa no final da noite.

Lucas Paquetá é acusado de supostamente receber cartão amarelo de forma deliberada em quatro jogos da Premier League para que colegas lucrassem com apostas. E, segundo o jornal britânico "The Sun", todas as apostas teriam sido feitas justamente a partir da Ilha de Paquetá. O jogador se diz inocente e nega ter cometido quaisquer irregularidades.