CazéTV devolve alfinetada da Globo e provoca: ‘Faça como a mamãe’

Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs se enfrentam nesta sexta-feira (5), pela primeira semana da temporada 2025/26 da NFL. Com transmissão da CazéTV, GE TV e Disney+, a bola voa às 21h (de Brasília) na Neo Química Arena, em São Paulo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Horas antes da partida, a CazéTV devolveu a provocação da Globo e divulgou um print onde mostra um anúncio da GE TV no link de sua transmissão da NFL. A publicação foi uma resposta ao vídeo de apresentação da nova plataforma, antes da estreia no Youtube.

Narrado pela atriz e apresentadora Regina Casé, o conteúdo de apresentação da GE TV contextualiza como funcionará a plataforma. Ao final do anúncio, uma camisa da Seleção Brasileira com o nome “Regina GE” foi exposta, em uma nítida provocação a Casimiro Miguel.

continua após a publicidade

Em resposta, a CazéTV mandou um recado direto à concorrente: “Ontem teve o esquenta com Regina. Cazé de verdade é hoje na NFL” Confira a publicação abaixo.

A iniciativa do grupo Globo com a criação do novo veículo é competir pela demanda de audiência no meio digital. Após o crescimento recente da "Cazé TV", do influenciador Casimiro Miguel, a emissora sentiu a necessidade de explorar e se tornar comepetitiva no novo mercado.

continua após a publicidade

Nesta quinta-feira (4), a emissora anuciou a contratação do comentarista e ex-jogador do Botafogo, Rafael, que estava na CazéTV até julho deste ano. Também estão inclusos no projeto o narrador Jorge Iggor, e os jornalistas Burno Formiga, Mariana Spinelli, além do apresentador Fred Bruno e o também ex-jogador André. As transmissões ao vivo de eventos esportivos constituirão o principal atrativo da GE TV.

Cazétv transmite Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs pela NFL

✅ FICHA TÉCNICA

LOS ANGELES CHARGERS X KANSAS CITY CHIEFS

NFL - SEMANA 1

📆 Data e horário: sexta-feira, 5 de setembro, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP);

📺 Onde assistir: SporTV, GETV, CazéTV, ESPN e Disney+.

➡️ Game oficial da NFL prevê resultado de jogo no Brasil; confira