Após deixar a Globo, jornalista Carol Barcellos revela time do coração; veja

Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 19:07 • Rio de Janeiro (RJ)

Duas semanas após anunciar saída da Globo, a apresentadora Carol Barcellos revelou o time do coração. Nas redes sociais, a jornalista publicou uma foto com a camisa do Vasco da Gama. Na legenda, a carioca de 43 anos ainda escreveu: "Um dia feliz".

A publicação de Carol Barcellos acontece um dia após a classificação do Vasco às semifinais da Copa do Brasil. Na Ligga Arena, o Cruzmaltino avançou nos pênaltis contra o Athletico Paranaense, depois de perder no tempo regulamentar por 2 a 1.

Carol Barcellos pediu demissão da Globo após 20 anos de casa, semanas após o fim das Olimpíadas de Paris. Segundo o portal "F5", a jornalista pretende investir na carreira digital e ter mais liberdade para participar de eventos no mercado corporativo.

- Olhar para trás me traz alegria! E, para frente: aquele frio na barriga que, por essência, é o meu desejo! Escolho, agora, o movimento. Ao contar a história da primeira maratona olímpica aberta a todos, em Paris, fechei um ciclo de 20 anos na Globo - escreveu Carol, que apresentava o "Globo Esporte" e outros quadros esportivos na emissora.

