Carol Barcellos anunciou saída da Globo após 20 anos (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 15:22 • Rio de Janeiro (RJ)

Repórter e apresentadora da Globo, Carol Barcellos anunciou, nesta quarta-feira (28), através das redes sociais, a saída da empresa após 20 anos. Pela emissora, a jornalista ganhou reconhecimento pelas coberturas em grandes eventos, como Copa do Mundo e Olimpíadas, além da participação em quadros de esportes radicais no "Esporte Espetacular".

- Olhar para trás me traz alegria! E, para frente: aquele frio na barriga que, por essência, é o meu desejo! Escolho, agora, o movimento. Ao contar a história da primeira maratona olímpica aberta a todos, em Paris, fechei um ciclo de 20 anos na Globo - escreveu Carol.

Carol Barcellos chegou à Globo em 2004 (Foto: Reprodução)

A jornalista não confirmou o motivo que levou a saída da emissora. Além disso, Carol deixou em aberto sobre quais serão seus próximos passos na carreira. Ao longo de 20 anos no grupo Globo, a repórter acumulou grandes coberturas, como a Copa do Mundo do Catar e as Olimpíadas do Rio de Janeiro, de Tóquio e Paris.

Envolvimento em boato polêmico

Carol Barcellos assumiu no início deste ano o relacionamento com Marcelo Courrege, repórter da Globo. A polêmica se deu porque Carol foi madrinha de casamento de Marcelo com Renata Heliborn, também ex-jornalista da emissora - o casamento durou sete anos. A oficialização do relacionamento entre Carol e Marcelo causou estranhamento do público nas redes sociais.

Carol Barcellos já foi apresentadora do Esporte Espetacular (Foto: Reprodução)

Em 2023, Renata chegou a publicar nas redes sociais que uma traição teria sido um dos motivos que culiminou no divórcio com Marcelo Courrege.

- Primeiro ponto: meu casamento não era aberto. Que isso fique muito claro. Segundo: descobri da pior forma possível que meu ex-marido tinha um caso com uma amiga minha, madrinha do meu casamento - escreveu a jornalista na época.

Pouco tempo depois da publicação, Heliborn apagou a postagem. A fala, no entanto, teve grande repercussão nas redes sociais.

Marcelo Courrege e Carol Barcellos asumiram o relacionamento na Sapucaí, em 2024 (Foto: Reprodução)