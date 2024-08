De saída do United, Antony é alvo de gigante saudita

Antony em ação pelo Manchester United. (Foto: OLI SCARFF / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 18:40 • Redação do Lance!

Antony não deve permanecer no Manchester United: o atacante está na lista de dispensas do clube, que já escuta propostas pela transferência. Um dos principias interessados no momento, de acordo com o portal britânico Footy Insider, é o Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo. E a negociação pode ocorrer justamente pela negativa de um compatriota de Antony.

Visado por gigantes da Arábia Saudita, o atacante Raphinha bateu o pé e reafirmou a vontade de seguir no Barcelona na próxima temporada. De olho em reforçar este setor do time, o Al-Nassr mirava o atleta blaugrana, mas agora precisa mudar os planos. É nesse contexto que Antony surge como um potencial alvo.

Aos 24 anos, o atacante é considerado uma grande frustração entre os corredores do Old Trafford. Contratado na temporada 22/23 por cerca de R$ 504 milhões, o Cria de Cotia soma 11 gols e cinco assistências em 82 partidas pelo Manchester United. Em campo, as atuações da época de Ajax ainda não foram vistas no futebol inglês.

Com isso, o time inglês planeja se desfazer de Antony, mas esbarra na dificuldade em recuperar o alto investimento realizado. Ainda não existe proposta oficial do Al-Nassr pelo jogador.

Erik ten Hag, treinador do Manchester United, comanda a reformulação do elenco. (PAUL ELLIS / AFP)