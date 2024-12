Casimiro critica titular do Fluminense contra o Athletico-PR: ‘Não adianta’

O Athletico Paranaense abriu o placar contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro, em gol do zagueiro Lucas Belezi neste domingo (1). Na Ligga Arena, o placar foi aberto logo aos dois minutos de jogo, o influenciador Casimiro Miguel criticou o zagueiro Thiago Santos no lance.

- O Thiago Santos abraçou, mas não adianta só abraçar. O Belezi foi mais inteligente, colocou o pé e o Fábio não pôde fazer nada. O Thiago Silva tenta dar um tipo de orientação, mas é mais uma lamentação. Muito mal marcado o Belezi - comentou Casimiro.

- O Thiago Santos não fez absolutamente nada, ele só abraçou, e o Belezi ligado, esperto, enfiou o pé na bola para fazer 1 a 0 - completou o narrador Luis Felipe Freitas, na transmissão da "CazéTV".

Se o Fluminense terminar o jogo derrotado, e o Red Bull Bragantino vencer o Cruzeiro em casa, o Tricolor entra na zona de rebaixamento do Brasileirão. Nas últimas duas rodadas do torneio, a equipe de Mano Menezes encara Cuiabá, no Maracanã, e Palmeiras, no Allianz Parque.