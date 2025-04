Camisa vermelha pode aumentar lista de uniformes alternativos da Seleção

A Seleção Brasileira apresentará uma novidade marcante em seu uniforme para a Copa do Mundo de 2026: a camisa reserva será predominantemente vermelha. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aprovou o modelo no ano passado, antecipando sua estreia no torneio que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Apesar da escolha inusitada, essa não será a primeira vez que a Seleção utilizará um uniforme fora do padrão tradicional. Ao longo da história, a equipe já precisou até recorrer a camisas emprestadas para entrar em campo.

1917 – Camisa vermelha em dois jogos após sorteio com Uruguai e Chile, que também vestiam branco.

1919 – Uniforme do Peñarol em homenagem póstuma ao goleiro uruguaio Roberto Chery, em amistoso contra a Argentina.

1927 – Uniforme do Independiente, da Argentina, emprestado para enfrentar o Peru, após perder sorteio; vitória por 3 a 2.

1937 – Uniforme do Boca Juniors emprestado na partida contra o Chile, disputada em La Bombonera; vitória por 6 a 4.

1938 – Primeira vez com camisa azul, contra a Polônia, nas oitavas da Copa do Mundo; improviso devido ao uniforme branco do adversário e vitória do Brasil por 6 a 5.



2023 – Camisa preta usada no primeiro tempo do amistoso contra Guiné, em ação da CBF contra o racismo; vitória por 4 a 1.

CBF pode desistir de camisa vermelha?

Como o acordo entre CBF e Nike estabelece dois anos de antecedência para a definição dos uniformes, é difícil mudança até a Copa do Mundo de 2026. A aprovação e produção de um novo modelo até junho do próximo fere o prazo estabelecido pela empresa americana.

Fontes afirmam que, caso se sinta pressionado a descartar a camisa vermelha, o presidente Ednaldo Rodrigues pode solicitar à Nike um modelo em outra cor - azul, por exemplo. Contudo, a fornecedora não seria obrigada a atender ao pedido do dirigente, criando um possível entrevero entre empresa e entidade.

Ilustração da possível nova camisa do Brasil (Foto: Chat GPT)

Estatuto proíbe vermelho na camisa?

O uso de uniforme vermelho pela Seleção Brasileira, apesar de incomum, não é contra as regras. O Lance! analisou o Estatuto da CBF e descobriu que há brecha para a camisa vermelha - ou qualquer outra cor -, desde que a diretoria da entidade aprove o modelo.

"Os uniformes obedecerão às cores existentes na bandeira da CBF e conterão o emblema descrito no inciso II deste artigo, podendo variar de acordo com exigências do clima, em modelos aprovados pela Diretoria, não sendo obrigatório que cada tipo de uniforme contenha todas as cores existentes na bandeira e sendo permitida a elaboração de modelos comemorativos em cores diversas, sempre mediante aprovação da Diretoria", diz o inciso 3 do artigo 13 do Estatuto.