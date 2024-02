Com shows de Simone Mendes, Dilsinho, Ferrugem, Buchecha, Barão Vermelho e muito mais, além dos blocos de rua favoritos do Rio, o line up para todos os gostos e a exclusividade do espaço são apenas alguns dos diferenciais que atraem esse público. Dono da maior varanda da Avenida, com 60 metros de frente, e uma das maiores frisas, o MAR fica posicionado exatamente no meio da Passarela do Samba, no setor 6.