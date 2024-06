Carlos Miguel, do Corinthians, assume namoro com influenciadora; saiba quem é

Carlos Miguel assumiu namoro com a influenciadora Nathália Faria (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/06/2024 - 17:51 • São Paulo (SP)

Em meio à polêmica sobre uma possível saída do Corinthians, o goleiro Carlos Miguel aproveitou o Dia dos Namorados para assumir um romance. Nesta quarta-feira (12), o jogador anunciou que vive relacionamento com a influenciadora Nathália Faria.

Com mais de 100 mil seguidores no Instagram, Nathália também atua como modelo. A mulher publicou fotos com Carlos Miguel junto de um longo texto. A publicação da namorada do goleiro já ultrapassou as 100 mil curtidas.

- Eu amo nós, amo compartilhar a vida com você, amo nossos momentos juntos, nossa parceria, nossa maneira de tornar a vida sempre leve, cheia de sorrisos e muita zoação. Eu acredito que tudo na vida tem um propósito e que bom que nossos caminhos se cruzaram, que bom que fizemos tanta questão um do outro... pois a minha vida ficou muito mais feliz desde a sua chegada - começou Nathália.

- O meu desejo é que nossa história seja linda, que inspire, nos transforme em pessoas melhores para nós mesmos e para o mundo! Juntinhos, crescendo e evoluindo em tudo! Que o Papai do Céu esteja sempre do nosso ladinho. Nos abençoando, iluminando e blindando. Feliz nosso dia 12 e nosso primeiro dia dos namorados. Tô com você, sempre - completou a influenciadora.