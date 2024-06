Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 11/06/2024 - 22:08 • São Paulo (SP) • Atualizada em 11/06/2024 - 23:25

A situação indefinida do goleiro Carlos Miguel no Corinthians segue dando o que falar. Após o empate por 2 a 2 com o Atlético-GO pela oitava rodada do Brasileirão, o técnico António Oliveira disse que falaria apenas uma vez sobre o arqueiro titular e encerraria o assunto.

- É a única questão que vou responder e não vou fazer mais comentários. Eu sou treinador do Corinthians, o Carlos Miguel é jogador do Corinthians, portanto, até que me passem uma informação contrária, é um jogador que está disponível como todos os outros. A partir desse momento, escalo aqueles que acho que são os melhores para servir ao nosso clube - disse o comandante alvinegro.

Em relação ao jogo desta rodada em que o Corinthians perdeu Gustavo Henrique expulso aos 35 minutos do primeiro tempo, chegou a abrir dois gols de vantagem, mas cedeu o empate nos acréscimos, o técnico acredita que o placar foi justo, até pelo desempenho do adversário, que teve mais finalizações.

- Jogo com um grau de dificuldade elevado como todos do Campeonato Brasileiro, contra equipe com urgência de pontos, jogo com diversos acontecimentos… acaba por ser um resultado justo - avaliou António Oliveira.

Situação de Carlos Miguel

Na última sexta-feira (7), foi noticiada a provável saída do goleiro para o Nottingham Forest, da Inglaterra. A situação ocorre semanas após a ida de Cássio para o Cruzeiro. A cláusula de rescisão de Carlos Miguel girava em torno de 50 milhões de euros (R$ 285 milhões). Contudo, após a renovação feita em 2023, caiu para a casa dos 4 milhões de euros (R$ 23 milhões).

Ao todo, o jogador acumula 25 partidas oficiais pelo Corinthians, com 17 vitórias, cinco empates e apenas três derrotas.

