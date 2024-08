Carlos Eugênio Simon aponta erro de Daronco em Palmeiras x Flamengo; veja

Palmeiras x Flamengo contou com alguns lances polêmicos (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

O jogo entre Palmeiras e Flamengo, pela Copa do Brasil, foi recheado de polêmicas na última quarta-feira (7), no Allianz Parque. Uma delas foi o toque da bola no braço de Murilo dentro da área alviverde. Para Carlos Eugênio Simon, o árbitro Anderson Daronco e o VAR erraram ao não marcar pênalti para o Rubro-Negro.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O zagueiro do Palmeiras, olhando para cima e para a bola, deixa o braço em um gesto antinatural, e a bola bate no braço. Para mim, pênalti. O árbitro não marcou e o VAR não interveio. Errou a arbitragem - analisou o comentarista de arbitragem da ESPN.

O lance ocorreu no segundo tempo, e o VAR não chamou Daronco para analisar a jogada no monitor. No primeiro tempo, o Flamengo também reclamou de um possível pênalti não marcado em Gerson. O Palmeiras venceu o jogo por 1 a 0, mas foi o Rubro-Negro quem se classificou, por conta da vitória no Maracanã por 2 a 0.