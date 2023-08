Na manhã da última sexta (11), o atleta e ex BBB Antônio Cara de Sapato realizou uma nova cirurgia no joelho, motivo pelo qual veio ao Brasil. No ano passado, Sapato participou de duas lutas na PFL que lhe renderam uma lesão séria no joelho direito, com rompimento completo dos ligamentos, somados a uma lesão de menisco e rompimento da cartilagem. Os ferimentos o levaram a passar por um procedimento que foi um sucesso, exceto pelo menisco, já que os médicos fizeram uma soltura, que é realizada para tentar preservar a estrutura do joelho, mas como a área do menisco não tem muita circulação, acabou não cicatrizando corretamente, sendo necessária nova intervenção.