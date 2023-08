O meia francês Dimitri Payet, ídolo do Olympique de Marseille, topou o desafio está muito perto de ser o novo 10 do Vasco. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmada pelo Lance!.



A informação foi muito comemorada pelos vascaínos nas redes sociais. O nome do jogador se tornou o assunto mais comentado do Brasil no Twitter. Veja abaixo opiniões de vascaínos nas redes sociais.