A derrota por 2 a 1 não foi entregue de forma fácil. As colombianas lutaram até o fim contra as inglesas e fizeram um jogo duro. Nos minutos finais, a Colômbia pressionou, mas não marcou, sendo eliminada nas quartas, igualando a melhor campanha do país em copas do mundo. A última melhor campanha tinha sido do masculino no Brasil, em 2014, com a revelação de James Rodríguez.