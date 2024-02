- Com máximo respeito à carreira dele, o Gatito está muito mal. Não estou falando do quarto gol, quando a bola bate na trave, nas costas dele e entra. Estou falando do segundo e do terceiro. Ele demora para reagir no gol de biquinho do Piton. No lance do pênalti, o Hugo está de costas, com a pressão chegando, você dá o passe alto? Quebra a bola na frente. Daí foi pênalti. O Gatito, em alguns momentos, fez muito pelo Botafogo, mas nessa temporada ele está falhando em momentos que custam o resultado - afirmou.