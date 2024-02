O Vasco derrotou o Botafogo de virada por 4 a 2, neste domingo (18), no Nilton Santos, pela nona rodada do Campeonato Carioca. Os gols do Glorioso foram marcados pelo meio-campista Eduardo. Galdames (primeiro com a camisa do Cruz-Maltino), Piton e Vegetti (2x) anotaram para os visitantes.