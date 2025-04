Cachorro de Lewis Hamilton é diagnosticado com doença grave

Roscoe, cachorro de Lewis Hamilton, heptacampeão de Fórmula 1, foi diagnosticado com pneumonia. O anúncio veio da cuidadora do mascote, Kirstin McMillan. Roscoe foi adotado por Lewis Hamilton há 12 anos. De lá para cá, o mascote acompanhou o piloto inglês por diversos Grandes Prêmio ao redor do mundo.

— O Roscoe está com pneumonia. Sim, ele está bem. Nós identificamos isso cedo, mas não é uma doença que consideramos leve ou esperamos que passe rapidamente. Roscoe está sendo medicado com remédios fortes, mas está bem — afirmou a tutora do animal.

Roscoe foi adotado por Lewis Hamilton em 2013, quando o piloto tinha somente um título mundial. Além dele, Hamilton também adotou a fêmea Coco. A fêmea morreu em 2020, com apenas seis anos. Após a morte, o piloto — acompanhado por profissionais — adotou uma dieta vegana a Roscoe. Mesmo sendo alvo de críticas na internet, o piloto revelou que notou melhorias na saúde do cachorro.

Hamilton brincando com Roscoe (Foto: Reprodução)

Roscoe é conhecido por fãs

O mascote do heptacampeão reúne mais de um milhão de seguidores em uma rede social. Por lá, o piloto e a equipe compartilham a rotina do cachorro. Até 2020, Roscoe estava com Lewis Hamilton na maioria das provas do calendário da Fórmula 1, mas a rotina de viagens foi reduzida por conta da idade do cachorro — que chega aos 12 anos em 2025.

Outra curiosidade sobre a vida e rotina de Roscoe é o pilates. O cão desenvolve os métodos de exercícios específicos na academia de casa. Além disso, o buldogue também acompanha Lewis Hamilton em viagens e tinha até acesso liberado aos boxes da Mercedes, equipe que o piloto deixou em 2024.

continua após a publicidade

Roscoe é figura conhecida para os fãs de Lewis Hamilton. O piloto chegou a homenagear o companheiro quando veio ao Brasil para receber o título de cidadão honorário na Câmara dos Deputados, em Brasília, em 2022.