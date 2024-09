(Foto: divulgação / Rock In Rio)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/09/2024 - 20:29 • Rio de Janeiro • Atualizada em 14/09/2024 - 21:58

O Rock in Rio, maior festival de música da América Latina, começou nesta sexta-feira (13) com show do rapper norte-americano Travis Scott. O Palmeiras, em postagem no Instagram, uniu as estrelas da Academia de futebol com os astros do mundo da música que vão tocar no festival.

O "Rock in Ríos" do Palmeiras, em referência ao colombiano Richard Ríos, conta com uma line-up de peso. Em vez de Ne-Yo, ícone contemporâneo do rap e do R&B, a torcida alviverde certamente escolheria um espetáculo de “Ca-Yo” em campo. Da mesma forma, ao invés do norte americano Travis Scott, a apresentação poderia ser de “Naves Scott", em tributo ao jovem Kaiky Naves.

As atletas do time feminino do Verdão também participaram. A goleira colombiana Kate Tapia virou “Kate Paerry", e a jogadora Ingryd foi transformada na cantora pop Cyndi Lauper, presente na edição deste ano.

O resultado da curiosa união dividiu a opinião dos mais de 6 milhões de seguidores do Verdão. Marcos, histórico goleiro do Palmeiras, entrou na brincadeira e fez menção a banda estadunidense Green Day, que foi um das atrações principais da ultima edição do Rock in Rio em 2022.

Além de "São Marcos", outro ilustre torcedor do alviverde também comentou a publicação. O influenciador Fred, que fez parte do canal Desimpedidos, fez referência ao atacante Endrick, revelado pelo Palmeiras, que atualmente joga no Real Madrid.

O Palmeiras entra em campo neste domingo (15) contra o Criciúma às 16h (horário de Brasília) no Allianz Parque. O alviverde, que não perde para o time de Santa Catarina há sete jogos e conta com o retorno do zagueiro Vitor Reis, recuperado de lesão.